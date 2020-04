Wirecard – diese Zahl gibt den Indikator für das, was kommt…

War es das doch schon? Ist Wirecard durch? 135 Euro zeigt die Aktie am Donnerstag morgen und bei vielen Investoren herrscht Hoffnung vor, die man mit dem Turbo-Bull MC82Q0 umsetzte. Berechtigt? Vermutlich schon. Wir hatten im Börsendienst (hier zum abonnieren oder gerne auch einfach zum Testen für 14 Tage) die Region 140/150 als Ziel ausgerufen mit ersten Rückschlag an der unteren Grenzen. So kam es, denn am Freitag waren 133 wieder auf der Uhr. Doch was passiert nächste Woche? Nun – professionelle Händler in den Banken kennen die Volatilivätszahlen und vor allem die Vola-Landschaften wie es so schön heißt. Daraus kann man gut ablesen, welche Regionen WDI ansteuern könnte bei positiven Ausgang der Prüfung. Wir werden Montag früh im Börsendienst dies erläutern. Dazu kommt Öl. Erst war der Mai-Short eine sichere Bank. Jetzt steigt aber der Juni-Future. Das ist logisch, da fast alle short als sichere Bank ausmachten. Ist es aber nicht. Warum? Nun – im Video im Börsendienst erklären wir, wie physische Lieferung, Short-Spekulation, Eindeckungen und Rollen zusammenhängen. Öl MUSS man verstehen, sonst verliert man Geld! Auch das erläutern wir heute ab 10 Uhr im Börsendienst. Hier zu lesen. Im DAX gilt weiter Antizyklik – an der 10.500 eher Gewinne long mitnehmen und kurz short gehen in der MC6ZGA, je näher es an 10.300 geht, desto eher kauft Ihr die CL9F4A. Hat jeden Tag dieser Woche geklappt, so auch am Freitag. Grund – das etwas andere Plunge Protection Team. Auch das – im Video! Hier zu sehen.