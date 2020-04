ProSiebenSat.1 zieht die Prognose für 2020 zurück. In diesem Umfeld ist das keine Überraschung. Man folgt damit dem Beispiel von RTL. Gestrichen wird zudem die Dividende für 2019. So soll die Liquidität gestärkt werden. Eigentlich sollte es 0,85 Euro je Aktie geben. Damit bleiben 192 Millionen Euro in der Kasse von ProSiebenSat.1. Mittelfristig will man aber weiter eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent beibehalten.Die ...