Die Akquisitionspipeline von Mutares ist gut gefüllt. Damit sollte sich das deutliche Wachstum auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Da man vor allem Unternehmen in Krisensituationen kauft, ist die aktuelle Zeit für Mutares mit Vorteilen behaftet. Es kann viele interessante Möglichkeiten geben.Mitten in der Krise ist es Mutares zudem gelungen, Balcke-Dürr Polska zu verkaufen. Das Multiple liegt bei 12, erwartet wurden 5 bis ...