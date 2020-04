Technologie, Gesundheit, Nachhaltigkeit: Covid wird die Kapitalanlage dauerhaft verändern

Einzelne Sektoren dürften aus der Covid-19-Krise gestärkt hervorgehen. Nadège Dufossé, Leiterin Multi-Asset-Strategien bei Candriam, befasst sich mit mittelfristigen Auswirkungen und nennt Unternehmen, die profitieren könnten.Nadège Dufossé, Head of Cross-Asset Strategy & Deputy Global Head of Multi-AssetDer Technologiesektor wird unserer Meinung nach der größte Nutznießer der Umwälzungen sein, die von der Pandemie angestoßen werden. Die soziale Distanzierung ist der größte Massenprodukttest, den man sich wünschen könnte. Es gibt nichts Wirksameres als eine Krise, um die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit größerer Investitionen in das Gesundheitswesen zu lenken. "Wir befinden uns im Krieg", wiederholte der französische Präsident Macron mehrmals in einer Rede an...