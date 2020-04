Rational sagt aufgrund der Corona-Pandemie die turnusmäßige ordentliche Hauptversammlung am 6. Mai 2020 ab. „Die im Bundesanzeiger am 30. März 2020 bekannt gemachte Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos”, teilt das Unternehmen am Freitag mit.Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt. „Über den Termin für die Neuansetzung der Hauptversammlung 2020 der Rational Aktiengesellschaft und die Art ...