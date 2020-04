Die Nexway AG aus Karlsruhe bekommt einen neuen CEO: Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Aston Fallen wird das Amt vom Ende April ausscheidenden Amtsinhaber Victor Iezuitov übernehmen. „Diese personelle Änderung soll unmittelbar nach der voraussichtlich in der zweiten Junihälfte stattfindenden Hauptversammlung der Nexway AG umgesetzt werden”, kündigen die Süddeutschen am Freitag an. Norman Hansen, derzeit COO, soll Vorstand ...