Die Coronakrise hat Millionen von Lebensentwürfen aus der Bahn geworfen - umso wichtiger ist nun, dass es Solidarität in der Gesellschaft gibt! Und diese Solidarität kann ganz praktisch und konkret sein: indem man zum Beispiel Selbständigen hilft! Am Wochenende werde ich dazu ein konkretes Beispiel vorstellen, wie man Menschen und damit der Wirtschaft in der Coronakrise konkret und real helfen kann! Nach wie vor wenig real wirken dagegen die Finanzmärkte: der ifo Index aus Deutschland mit einem dramatischen Fall, die Aktienmärkte gleichwohl mit Gewinnen. Eine Weichenstellung dürfte nächste Woche mit den Zahlen der großen US-Tech-Konzerne geschehen, die allesamt ihre Zahlen vorlegen. Und da deutet sich Ungemach an..

