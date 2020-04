Der Edelmetallsektor ist sichtbar gespalten. Auf der einen Seite steht Gold, das unverändert nach oben zu wollen scheint. Die anderen Edelmetalle fallen hingegen in der aktuellen Gemengelage etwas ab. In Bezug auf Platin also nichts Neues; könnte man mit Blick auf die letzten Monate (und Monate) lapidar feststellen.

Um die schwache Performance von Platin zu verdeutlichen, haben wir die Preisentwicklung des Edelmetalls in den letzten 5 Jahren über die von Palladium, Gold und Silber gelegt…

Obwohl Platin bereits seit geraumer Zeit Probleme hatte, mit der Entwicklung der anderen Edelmetalle mitzuhalten, geriet auch Platin während der Turbulenzen im Februar und März ordentlich unter Druck und musste einen markanten Rücksetzer von 1.000 US-Dollar auf 600 US-Dollar hinnehmen.

Vor dem Hintergrund der extrem überverkauften Lage gelang es dem Edelmetall schließlich, im Bereich von 600 US-Dollar eine Erholung zu initiieren. Diese verlief durchaus vielversprechend an. Rasch konnten die 700 US-Dollar zurückerobert und die Aufwärtsbewegung daraufhin fortgesetzt werden. Der so wichtige Ausbruch über die 800er Marke gelang bislang jedoch nicht. Aus charttechnischer Sicht sind zwei Preisbereiche nun wichtig. Über die 800 US-Dollar muss es gehen, um der Erholung weitere Relevanz zu verleihen. Unter die 700 US-Dollar sollte es nun nicht mehr gehen, um nicht erneut Druck auf die 600 US-Dollar zu erzeugen.