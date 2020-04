Bereits unsere letzte Kommentierung zu Kakao hatten wir an dieser Stelle mit „Kakao - Preis ringt um einen Boden“ überschrieben. Die Suche nach einem tragfähigen Boden setzte sich in den letzten Handelstagen bzw. -wochen fort.

In der betreffenden Kommentierung vom 29.03. hieß es unter anderem „[…]Weder die wichtige Unterstützung bei 2.800 US-Dollar noch die bei 2.600 US-Dollar konnte dem Treiben Einhalt gebieten. Die 200-Tage-Linie wurde bärisch gekreuzt. Kakao rauschte zuletzt nahezu ungebremst gen Süden und erreicht nun mit dem Bereich um 2.250 US-Dollar die nächste wichtige Unterstützung. Ab hier trifft der Preis auf ein ganzes Bündel von Unterstützungen. Neben den 2.250 US-Dollar sind diesbezüglich die 2.100 US-Dollar sowie die 2.000 US-Dollar zu benennen. Aufgrund der deutlich überverkauften Lage in Kombination mit dem Erreichen der Zone 2.250 / 2.000 US-Dollar ist eine Bodenbildung in diesem Bereich durchaus möglich. Auf der Oberseite liegen die wichtigen Etappenziele bei 2.500 US-Dollar und 2.600 US-Dollar.[…]“.



In der Folgezeit konnte Kakao den Bereich um 2.250 US-Dollar weiter verteidigen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bestrebungen, einen Boden auszubilden, war dieses eminent wichtig. Doch auf der Oberseite mangelte es den jüngsten Versuchen zunächst an Durchschlagskraft. Der aus unserer Sicht so wichtige Vorstoß über die 2.500 US-Dollar blieb hier aus.

In den letzten Tagen bildete sich zwischen den 2.250 US-Dollar und den 2.400 US-Dollar eine Handelsspanne aus, die nun auch für die nächste Zeit das Handelsgeschehen bestimmen könnte. Die zuletzt an dieser Stelle noch thematisierte Ausdehnung der Korrektur bis in die Zone um 2.000 US-Dollar ist aus unserer Sicht aber noch nicht vom Tisch. Zudem steht der langfristige Aufwärtstrend (grün) nach wie vor zur Disposition.