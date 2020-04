Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index überschrieben wir vor wenigen Handelstagen noch mit „Jetzt gilt es!“. Der Index nahm sich, nachdem er wieder in den dreistelligen Kursbereich vorgedrungen war, eine kleine Verschnaufpause. Doch das eigentliche Ziel des Index musste es sein, über sein markantes Februar-Hoch auszubrechen. Hinter diesem Ziel konnte der Philadelphia Gold/Silver Index nun einen Haken setzen…

Rückblick. In der Kommentierung vom 22.04. hieß es unter anderem „[…] Übergeordnet sind wir in Bezug auf Gold / Goldaktien unverändert optimistisch. Kurzfristig könnte der Sektor jedoch ein wenig „schwächeln“. Zumindest ist eine aus unserer Sicht wichtige Phase angelaufen. Der Goldpreis konsolidiert aktuell. Welche Richtung schlägt das Edelmetall kurzfristig ein? Des Weiteren wirft die Quartalsberichtssaison bereits ihre Schatten voraus. Von dieser sind ebenfalls wichtige Impulse zu erwarten. In Bezug auf den Philadelphia Gold/Silver Index gilt aus unserer Sicht: Nach dem veritablen Zwischensprint ist die aktuell Konsolidierung durchaus zu begrüßen, nur sollte während dieser nicht allzu viel charttechnisches Porzellan zerschlagen werden. Idealerweise bleiben Rücksetzer auf den Bereich 96 / 93 Punkte begrenzt. In dieser Zone verläuft derzeit auch die weiterhin ansteigende 200-Tage-Linie. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Neue Hochs müssen her, um eine drohende Doppeltopformation zu vermeiden. Insofern muss es über kurz oder lang über die 113,7 Punkte gehen…“



Das „Schwächeln“ bzw. die Konsolidierung hielt nicht lange an. Die aktuell sehr robuste Vorstellung von Gold hielt den Druck auf der Oberseite aufrecht. Unter der Woche brach der Index dann über das markante Februar-Hoch bei 113,7 Punkten aus. Seitdem gilt: Jeder Tag oberhalb von 113,7 Punkten ist aus bullischer Sicht ein guter Tag.

Das Ausbruchsszenario muss sich nun jedoch weiter manifestieren. Vor diesem Hintergrund hat der Verbleib oberhalb des Februar-Hochs oberste Priorität. Gleichzeitig gilt es jedoch, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 120 Punkte hinweg wäre daher ebenfalls wichtig. Wie weit das Kaufsignal den Index mittel- bis langfristig noch tragen könnte, zeigt ein Blick auf den folgenden 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis.

Sollte sich das aktuelle Ausbruchsgeschehen weiter manifestiere, könnte es über kurz oder lang auch in Richtung 135 bis 150 Punkte gehen. Um den Druck auf der Oberseite hoch zu halten, sollte der Philadelphia Gold/Silver Index idealerweise oberhalb von 113,7 Punkten verbleiben. Unter die 100 Punkte sollte es tunlichst nicht mehr gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage unerlässlich.