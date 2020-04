Wirecard und Bayer – kennt Ihr diesen Knaller?

Liebe Leser, wir hatten bei Feingold Research im Börsendienst zuletzt Memory-Papiere auf dem Zettel. Memory? Wie bitte, wird mancher sagen? Mit einfachen Worten sind dies Papiere, die mitunter 4-5 Jahre laufen, mit denen Ihr zwischen 10 und 15 % Rendite pro Jahr! einfahren könnt OHNE, dass die Aktie steigt oder der Index. Gibt es nicht? Doch – gibt es. Bei uns. Man muss diese Produkte aber finden und wissen, wo man sucht. Denn keiner wird sie Euch in der Sparkasse so verkaufen, dies sind Papiere professioneller Vermögensverwalter. Hier ein Beispiel auf Wirecard und eines auf Bayer und ohne Übertreibung – für Anleger, die einfach gute Renditen wollen, sind diese Papiere der Knaller, den man in Krisenzeiten! mit längerer Perspektive kaufen muss.

