Liebe Leserinnen und Leser,

ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Prognosen für die zukünftige Kursrichtung der Aktienmärkte Extreme erreicht haben? Es gibt praktisch keinen Experten mehr, der eine gemäßigte Meinung vertritt. Für mich hört es sich momentan so an, als ob die Crash-Propheten die lautesten Stimmen haben. OK, wenn diese Propheten recht haben, dann werden wir noch ungemütliche Zeiten sehen. Demgegenüber stehen allerdings steigende Aktienkurse. Es gibt so viele Insiderkäufe wie selten. Insider sind bekanntlich Personen, die eine direkte Verbindung zu einem bestimmten Unternehmen haben und damit einen Informationsvorteil ausnutzen können. Diese Insider können somit präziser abschätzen, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird.

Sind die Aktienmärkte günstig oder teuer?

Der anerkannte Shiller-KGV kommt auf einen Wert von 27. Mit anderen Worten, die Aktien sind jetzt sauteuer!