Ölpreis fällt zwischenzeitlich auf fast minus 40 US-Dollar.

24.04.2020



Erneut liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns, die insbesondere am Ölmarkt für große Verwerfungen gesorgt hat. Erstmals notierte Öl der Sorte WTI im Minus. Damit wurde das Börsenlexikon um eine kuriose Geschichte reicher. Zwischenzeitlich kostete ein Fass minus 37 US-Dollar. Was war passiert? Öl wird über Derivate gehandelt, die monatlich auslaufen und mit denen eine feste Liefer- / Abnahmeverpflichtung einhergeht. Anders als bei Aktien- oder Rentenderivaten findet letztlich eine physische Lieferung statt. Wer also auf steigende Kurse setzt und damit Öl kauft, muss am Ende das entsprechende Öl abnehmen. In den USA gibt es ein zentrales Öllager in Cushing/Oklahoma, das angesichts der geringen Nachfrage auf dem Weltmarkt inzwischen nahezu randvoll gefüllt ist. Noch freie Lagerkapazitäten sind längst ausgebucht und genau hier wurden einige Investoren auf dem falschen Fuß erwischt. Um kein Öl abnehmen zu müssen, mussten die Kontrakte am letzten Tag vor dem Kontraktwechsel noch schnell veräußert werden. Da sich in diesem Umfeld aber kein Abnehmer fand, fiel der Preis letztlich ins Bodenlose. Mit dem Kontraktwechsel am Folgetag korrigierte sich der Marktpreis wieder etwas, blieb aber unter Druck. Auch Öl der Sorte Brent wurde davon in Mitleidenschaft gezogen und fiel bis auf 16 US-Dollar pro Barrel.

Der Ölmarkt weist aufgrund der Corona-Situation einen nie dagewesenen Angebotsüberschuss auf. Angesichts begrenzter globaler Lagerkapazitäten muss – solange die Nachfrage aufgrund der weltweiten Lockdown-Maßnahmen weiterhin schwach bleibt – das Angebot eingedämmt werden. Dies muss kurzfristig geschehen. Die US-Regierung oder einzelne Bundesstaaten (v.a. Texas) dürften den Ölunternehmen nun – trotz vorheriger, anderslautender Bekundungen – Produktionskürzungen vorschreiben. Zusätzlich dürften Subventionen fließen, um einige Unternehmen längerfristig am Leben zu erhalten, zumal die weitgehende Unabhängigkeit von Energieimporten (die USA sind inzwischen ein Netto-Öl- und Gas-Exporteur) ein hohes Gut ist.

EU-Gipfel ohne große Ergebnisse zu Ende gegangen

Am Donnerstag fand ein weiterer EU-Gipfel statt. Die Staats- und Regierungschefs verabschiedeten das schon im Vorfeld von den Finanzministern ausgehandelte Hilfspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro. Als problematisch erweist sich weiterhin die hohe Verschuldung Italiens, für die zumindest vorerst keine Lösung gefunden wurde. Anleihen mit gemeinschaftlicher Haftung (Corona-Bonds) scheinen nun vom Tisch zu sein. Stattdessen soll es nun einen großzügigen Wiederaufbaufonds geben. Nennenswerte Ergebnisse kamen damit nicht zustande, die Erwartungshaltung im Vorfeld war jedoch auch gering. Als Enttäuschung darf der Gipfel aber nicht gewertet werden. Die Gespräche verliefen durchaus harmonisch und es gelang Europa, mit einer Stimme zu sprechen. Im Vorfeld leistete Bundeskanzlerin Merkel hier viel Vorarbeit und telefonierte bereits zu Wochenbeginn mit Rom, Paris und Madrid.