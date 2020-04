Die Agrarmärkte stehen unverändert unter dem Einfluss der Auswirkungen und Verwerfungen, die aus den Folgen der „Corona-Krise“ resultieren. Auch der Sojabohnenpreis konnte sich diesen Einflüssen nicht entziehen.

Zum Jahreswechsel 2019 auf 2020 war der Preis noch im Begriff, die massive Widerstandszone 9,4 / 9,5 US-Dollar zu überwinden. Das Unterfangen misslang. Der Preis drehte ab und fand sich zügig unterhalb von 9,0 US-Dollar wieder.

Der Versuch, einen Doppelboden im Bereich von 8,7 US-Dollar auszubilden und daraufhin einen abermaligen Angriff über die 9,0 US-Dollar zu wagen, scheiterte ebenfalls.

Mittlerweile haben sich die 9,0 US-Dollar eine hohe Relevanz als Widerstand auf der Oberseite erarbeitet. Das Handelsgeschehen verlagerte sich aber zuletzt ohnehin auf die Unterseite und hier in den Bereich von 8,3 US-Dollar. Wieder einmal versucht sich der Sojabohnenpreis an der Ausbildung eines Doppelbodens. Sollte dieser Versuch misslingen, könnte es noch einmal auf unter 8,0 US-Dollar gehen, so wie im Mai des vergangenen Jahres. Auf der Oberseite bleibt es dabei: Ein Ausbruch über die 9,0 US-Dollar würde die Lage entspannen.

Unter fundamentalen Aspekten gab es zuletzt durchaus ein paar Lichtblicke. Die Veröffentlichung des WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) stand diesbezüglich im Fokus. Im Vergleich zum März-Bericht nahm das USDA im aktuellen April-Bericht die Erwartungen hinsichtlich der globalen Lagerendbestände für Sojabohnen für das Erntejahr 2019 / 2020 auf nunmehr 100,45 Mio. Tonnen zurück; nach 102,44 Mio. Tonnen im März-Bericht. Maßgeblichen Anteil daran hatte eine reduzierte Erwartung der Produktionsmenge. Vor allem die Erwartungen hinsichtlich der Produktion südamerikanischer Länder (Brasilien, Argentinien) wurden nach unten genommen.