Gigantische Gewinne winken: Gold und Goldaktien sind gesucht wie nie! So einfach werden Sie mit der richtigen Titelauswahl zum Millionär! Jetzt auf echte Qualitätsperlen und Vervielfacher-Kandidaten setzen! Das Nachholpotential im Sektor ist gewaltig und die Hausse beginnt gerade erst! Nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand!

Unglaublich, aber wahr!!! Banken empfehlen Gold. Es bleibt ihnen angesichts der aktuellen und zukünftigen Lage auch nichts anderes mehr übrig, denn der Goldmarkt steht vor einer nie dagewesenen Hausse-Phase!!! Wir meinen: Nach jahrelangen - auch belegten Manipulationsversuchen (siehe Verurteilungen diverser Banken wegen betrügerischen Eingriffen am Edelmetallmarkt) – kommen auch die Mitglieder des berüchtigten Goldkartells nun nicht mehr daran vorbei, Gold und Goldaktien auf stark zu empfehlen!

Die interne Macht reicht wohl nicht mehr aus, um die Preise unter dem Deckel zu halten! Da wechselt man doch lieber schnell noch auf die ‚long‘ Seite! Gut so, denn das bringt dem Sektor zusätzlich positive Dynamik! Der Siegeszug von Gold, Silber und den entsprechenden Minenaktien ist nicht mehr aufzuhalten! Im Gegenteil wir stehen erst ganz am Anfang einer mächtigen Aufwärtsbewegung! Hier müssen Sie dabei sein - aber nur mit den richtigen Aktien, echten Qualitätsperlen eben!

Nachdem unsere jüngste Vorstellung Bluestone Resources, die wir Ihnen seit dem letzten Wochenende neu vorgestellt hatten, nicht nur eine fulminante Kursentwicklung genommen hat, sondern nebenbei auch noch einen Deal über 80 Mio. für den Minenbau eingetütet hat, beleuchten wir heute eine Goldrakete, die gerade startet. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst noch die Goldprognosen der Bank of America im Detail an:

Die Strategen der Bank of America unterstrichen auch in ihrer neuesten Studie noch einmal ihre extrem positive Einstellung zu Gold und zählten darin auf, weshalb Gold weiter steigen sollte. Aus der langen Studie haben wir die unserer Meinung wichtigsten Punkte herausgepickt und Ihnen übersichtlich zusammengefasst. Denn am Ende des Tages brauchen wir nur die wichtigsten Informationen, um überlegte Investitionen zu tätigen und am Ende des Tages mit einem satten Gewinn vom Tisch zu gehen!

Die zuletzt beschlossenen fiskalpolitischen Anreize sowie die zahlreichen Gelddruck-Aktivitäten der Zentralbanken mit dem Ziel, die Finanzmärkte zu stützen, geben den Analysten genügend Impulse, dass deren Fundamentaldaten einen weiteren Goldpreis-Anstieg auf 2.250,- USD je Feinunze im Jahr 2021 rechtfertigen.

Abgesehen von den Fundamentaldaten zum Angebot und zur Nachfrage sei es so, dass die finanzielle Repression wieder ein außerordentlich hohes Ausmaß erreicht habe. Die weltweiten Zinssätze der meisten Volkswirtschaften dürften wahrscheinlich für einen sehr langen Zeitraum bei oder unter sogar darunter verharren, so wie die Zentralbanken versuchen dürften, die Inflation wieder über ihre Ziele zu drücken.

Abgesehen von Variablen und Realzinsen, Dollar und Marktrisiko dürften das Variable sowie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bilanzen der Zentralbanken oder die offiziellen Goldreserven die wichtigsten Determinanten für den Goldpreis bleiben. Wenn die Zentralbanken ihre Bilanzen verdoppelten, während das Bruttoinlandsprodukt kontrahiere, werde der Goldpreis stark steigen.

Treiber für Gold und Goldaktien: Historisch Wirtschaftskrise und beispiellose Gelddruck-Orgien werden die Finanzmärkte bald wieder in Aufruhr versetzen!

Wie die amerikanische Großbank Bank of America weiter mitteilte, sieht man den Goldpreis bereits in den kommenden 1,5 Jahren bei 3.000,- USD je Feinunze, und damit gut 72 Prozent höher! In ihrem sehr ausführlichen Bericht gingen die Experten auch auf die beispiellosen Haushaltsdefizite ein, und die kollabierten Inflationserwartungen.

Doch jetzt, wo sich die amerikanische Fed verpflichtet habe, alles zu tun, was nötig ist, um flächendeckende Konkurse zu verhindern und der Kongress zudem einem Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen Dollar zugestimmt habe könnte die Inflation, ihrer These nach, sogar auch dann steigen, wenn das Bruttoinlandsprodukt nicht steigt. Ähnlich wie die FED hätte auch die EZB mit ihrer Bilanzausweitung reagiert. Diese Gemengelage dürfte sich nach Meinung der Bank of Amerika als sehr positiv für Gold erweisen.

Eine weitere spannende Entwicklung sieht die Großbank bei dem US-Bruttoinlandsprodukt des 2. Quartals 2020, das ihrer Meinung nach um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sein könnte. Das wäre ein Rückgang historischen Ausmaßes, den es in der modernen Geschichte so noch nicht gegeben hätte. Durch die massiven Bilanzausweitungen der Zentralbanken weltweit, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, könnten viele Risiken sozialisiert werden, was die Attraktivität von Gold zudem massiv erhöhen würde.

Kaufen Zentralbanken zukünftig wieder mehr Gold? Die Bank of Amerika meint ja. Der Rat an Anleger: Tut es ihnen gleich!

Laut der Analysten werden die Zentralbanken mehr Gold kaufen müssen. Als Begründung zu dieser These verdeutlichten sie, dass die fiskalischen Ausgabenpläne in den entwickelten Volkswirtschaften atemberaubende Ausmaße angenommen hätten, wobei es egal sei ob man sie in Dollar oder als Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes auf der Basis einzelner Nation betrachte.

Da die Schwellenländer nicht über die inländischen Ersparnisbasis verfügen würden, um ebenfalls eine solche außerordentliche Leistung zu erbringen, sollten sich ihre Zentralbanken dafür entscheiden, Staatsanleihen der entwickelten Länder zugunsten von Gold zu reduzieren. Dazu passt, dass eine kürzlich vom World Gold Council durchgeführte Umfrage ergab, dass 76 Prozent der Zentralbanken die Rolle von Gold als sicherer Hafen schätzten, während 59 Prozent auch seine Wirksamkeit als Portfolio-Diversifikation anerkennen.

Gold Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

Max

Im hauseigenen Portfolio sei man bei der Bank of Amerika bereits seit Mitte März wieder in Gold investiert. Die dabei zum Einsatz kommende Technik sei auch repräsentativ für andere gemanagte Portfolios mit einem ähnlichen Risikoprofil. Deshalb plane man auch dort den Edelmetall-Anteil in den kommenden Monaten auf- und auszubauen.

Wir sind im Gegensatz zu der Bank of America schon längst im Goldmarkt positioniert, und stellten Ihnen zum Beispiel am 12. Februar 2020 das Edelmetall- Explorationsunternehmen GoldMining Inc. (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD) vor. Das damalige Timing war eigentlich perfekt, denn die Aktie konnte gleich eine schöne Rallye von rund 30 Prozent verzeichnen, bis der Anstieg von der Corona-Krise ausgebremst wurde und aus Angst alles auf den Markt geschmissen wurde, was Geld brachte! Auf Qualität wurde keine Rücksicht genommen. Diesem Sog konnte sich auch die Goldmining-Aktien nicht entziehen!

Aber Achtung: Solche Sonder-Situationen eröffnen auch immer wieder gigantische Chancen. Die aktuelle Gegenbewegung ist gewaltig, Anleger reißen sich um Goldaktien. Dabei gilt es nun die richtigen Qualitätsaktien zu filtern, die auch nach der kurzen Erholungs-Rallye weiteres Vervielfachungs-Potential haben. Goldmining gehört mit Sicherheit in diese Kategorie und damit auch in jedes Depot!

Da aus dem Unternehmen keinerlei negativen Nachrichten zu hören waren, aber sich die Marktsituation nun wieder deutlich zu Gunsten von Gold und Goldminenaktien verschoben hat, haben wir das Unternehmen und den Goldpreis für Sie noch einmal genau angeschaut. Dabei fiel die aktuelle eklatante Unterbewertung von Goldmining auf!

Denn als die GoldMining (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD)-Aktie ihren Hochpunkt bei rund knapp 2,- CAD markierte, stand der Goldpreis bei rund 1.670,- USD je Unze. Heute steht der Goldpreis bei rund 1.730,- USD je Unze, damit also gut 3,5 Prozent über dem damaligen Hoch, doch die Aktie hingegen notiert noch gut 11 Prozent unter seinem diesjährigen Höchststand!

Deshalb sehen wir hier eine hervorragende Einstiegschance. Aber nicht nur die groteske Unterbewertung ist für uns ein Kaufargument, sondern auch die vielen Alleinstellungsmerkmale des größten Goldunzen-Besitzers der Welt.

Erinnern Sie sich an den Titel unserer Erstvorstellung: GoldMining kontrolliert den größten Goldschatz der Welt – und das völlig sicher verwahrt im Boden!

Insgesamt investiert man bei GoldMining (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD) in ein Portfolio von sechs reinen Goldprojekten, vier Gold-Kupferprojekte und eine 25 Prozent Beteiligung an einem Uran- Joint Venture mit Orano, vormals Areva.

Laut einer unabhängigen Ressourcenschätzungen verfügt die Firma über 23 Millionen Unzen Gold im Boden!!! Davon entfallen sogar rund 10,5 Mio. Unzen Gold in die hochwertige ‚gemessene und angezeigte‘-Kategorie, die als sehr zuverlässige Schätzung gilt. In der ‚abgeleiteten‘-Kategorie kommen noch einmal 12,4 Mio. Unzen Gold hinzu!

Die Marktkapitalisierung von GoldMining (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD) beläuft sich trotz seiner vielen hochkarätigen und erstklassigen Projekte derzeit gerade einmal auf rund 245 Mio. CAD!

Oder anders ausgedrückt: selbst bei einer konservativen hypothetischen Bewertung von nur 70,- USD je ‚gemessene und angezeigte‘ Unze Gold im Boden errechnet unser Bewertungsprogramm einen reinen Goldwert von 977.550.000 CAD!

Übertragen auf den Aktienkurs sprechen wir hier von einem Gegenwert von 6,75 CAD pro Aktie!!!

Selbst wenn wir im aktuell absolut undenkbaren Fall, da selbst Ende des vergangenen Jahres mehr als 90,- USD je Unze im Boden bezahlt wurden und der Goldpreis rund 35 % tiefer als heute notierte, mit einer Bewertung von nur 40,- USD je Unze im Boden rechnen würden, müsste das Unternehmen mit 558.600.000 CAD bewertet werden, was einem Aktienkurs von etwa 3,85 CAD entspricht. Selbst dann bietet GoldMining (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD) noch ein Kurspotenzial von rund 125 Prozent!

Fakten und Investmenthighlights:

Einmaliger Goldschatz von mehr als 23 Millionen Unzen Gold im Boden!

Extreme Unterbewertung! Marktkapitalisierung derzeit bei einem Kurs von rund 1,70 CAD bei rund 245 Mio. CAD!

Extremes Kurspotenzial mit Analysten-Kurszielen zwischen 4 und 6 CAD!

Hohe Sicherheit für Unternehmen und Investoren aufgrund der pro-Mining

Politik und klarer Rechtsprechung des amerikanischen Kontinents!

Perfektes Marktumfeld! Großbanken sehen Edelmetallhausse voraus!

Hohe Barreserven sowie starke Beteiligungen von Management und Insidern

‚For free on top‘ bekommen die Investoren derzeit 2 Mrd. Pfund Kupfer und ein 25 %-Uran-Joint-Venture, da diese Werte bisher in keiner Bewertung auftauchen!

Da GoldMining (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD) seine Goldprojekte während der letzten Edelmetallbaisse auf sehr niedrigem Niveau kaufte, werden die Ressourcen des Unternehmens aktuell mit einem Gegenwert von nur unter 9,- USD pro Unze bewertet, basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung. Es gibt also selbst nach dem jüngsten Kursanstieg noch enormes Aufwärtspotenzial der Aktie.

Mein Fazit zu GoldMining:

Die momentane geopolitische sowie wirtschaftliche Lage hat sich zugunsten des Goldpreises stark verbessert. Die größeren Produzenten wie zum Beispiel Teranga Gold sind bereits auf neue Allzeithochs geklettert, weshalb wir davon ausgehen, dass in der nächsten Welle deutlich mehr Geld in unterbewertete Entwicklungs- und Explorationsunternehmen fließt! Diese werden aufgrund ihrer geringen Marktkapitalisierung und Handelbarkeit dann deutlich heftiger ansteigen! Daher sehen wir GoldMining (ISIN: CA38149E1016; WKN: A2DHZ0; TSX: GOLD) weiterhin als „Top-Gold-Pick“ und extreme Gewinn-Chance! Verpassen Sie nicht ein zweites Mal diesen Gold-Express!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens GoldMining zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in GoldMining und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in GoldMining einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit GoldMining und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von GoldMining im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von GoldMining halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung. Bildquellen: GoldMining Inc.