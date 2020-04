Zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Handelswoche. Wir sind jeweils am 21.04.2020 im Silber +3,37% und am 22.04.2020 im Gold +2,64% aus unseren Long Positionen gegangen und sind damit Stand Freitag morgen aktuell nicht mehr in den Metallen investiert.

Kommen wir zum eigentlichen Reizthema. Wir sehen (zum Missmut vieler) den Preis nicht durch die Stratosphäre schießen, sondern deutlich korrigieren und haben das seit ein paar Monaten schon deutlich im Chart markiert. Die Long Positionen sind nun raus bei uns und wir befinden uns auf Lauerstellung.

Für Gold hat es im gestrigen Handel noch nicht gereicht, den Short einzuleiten. Wir bleiben hier aber bei unserer Erwartung, dass der Markt vor einem Hoch steht und nicht vor einem weiteren Ausbruch. Sobald wir Klarheit haben, dass das Hoch drin ist, werden wir shorten. Aktuell hat Gold das 78.6% Retracement bei $1762 angelaufen. Dieses wollen wir nicht mehr nachhaltig überschritten sehen, sonst müssen wir die Wahrscheinlichkeiten für ein weiteres Hoch wieder von 30% auf 40% anheben.

Gold Chart

Gold Statistik

Silber hat im Rahmen der Gegenbewegung die $15.62 getestet und bislang gehalten. So weit, so gut. Aber wir können aktuell noch nicht davon ausgehen, dass die Gegenbewegung bereits komplett durch ist. Entsprechend muss der Short aktuell noch etwas warten. Es bleibt aber klar unsere Präferenz, dass Silber aktuell am Ausbau eines Hochs arbeitet, welches im Anschluss den Markt auf Kurse im Bereich von $10.66 und tiefer führen wird.

Silber Chart

Silber Statistik

Es muss weiter täglich mit dem Short-Einstieg gerechnet werden. Grundvoraussetzung bleibt, dass wir keinesfalls mehr ein neues Hoch ausbauen. Dies würde die Ambitionen der Bären erst einmal beenden und dann die Alternative in Richtung $17.36 auf den Plan rufen. Allerdings bleibt dabei weiterhin das Problem, dass Silber aktuell zu wenig Munition im Arsenal hat, dies mit mehr als 30% zu bewerten.

Wir bleiben also weiterhin bei unserer Prognose, auch wenn wir, wie nach 2011 aktuell wie einmal fast die einzigen sind, welche die Kurse fallen und nicht steigen sehen.

Ob der schwarze Peter recht behält, wird sich die nächsten 1-2 Wochen zeigen.

UPDATE:

Zusatz zum Artikel Samstag 25.04.2020

Wir sind seit Freitag Abend 24.04.2020 Short im Gold und setzen damit unsere Ankündigung um.

Alle exakten Daten zum Einstieg wurden an unseren Verteiler per Mail verschickt. Wir werden im morgen erscheinenden Weekend Update per Mail auf unsere Strategie der nächsten Handelswoche eingehen.