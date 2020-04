… können Anleger mit einem Call-Optionsschein von Morgan Stanley eine Performance von über 61% erwarten.

Momentan plagen die Lufthansa AG erhebliche Probleme, im Zuge der Corona Krise wurde im ersten Quartal diesen Jahres ein Umsatzrückgang von 18 Prozent verbucht. Allein im Monat März (Umsatzeinbußen von rund 1,4 Milliarden Euro) liegt das Adjusted Ebit bei minus 1,2 Milliarden Dollar. Die verfügbare Liquidität von 4,4 Milliarden Dollar dürfte nicht ausreichen und der Kapitalbedarf kann auch nicht mit weiteren Mittelaufnahmen am Markt gedeckt werden. Optimisten bleibt somit nur die Hoffnung auf ein Einschreiten von Seiten der Regierung die mit Finanzierungsinstrumenten der deutschen Traditionsmarke unter die Arme greifen könnte. Gleichzeitig kann man in der schwierigen Lage historische Referenzen finden nach denen die Aktie in der Vergangenheit mehrfach nach Tiefpunkten rapide Anstiege erlebte.

Antwort: Mit dem Optionsschein MC7ZAB von Morgan Stanley können Anleger aktuell eine Performance von über 81% erreichen, sollte der Kurs der Lufthansa Aktie am 21.03.2021 bei mindestens 9,00 Euro stehen. Damit hat dieser Optionsschein für das gegebene Marktszenario aktuell die höchste Performance-Erwartung aller Produkte am Markt.

Konkret: Der Optionsschein MC7ZAB hat einen Basispreis von 7,75 Euro, läuft bis zum 12.03.2021 und kostet aktuell 1,080 Euro. Steigt der Kurs der Lufthansa Aktie - auf 9,00 Euro – ein Anstieg von 24,31% des aktuellen Kurses – beträgt der simulierte Briefkurs des Optionsscheins am 12.03.2021 rund 1,742. Das entspricht einer Performance von 61,30%.

Hinweis zur Berechnung: Diese Berechnung wurde am 24.04.2020 um 11.30 Uhr durchgeführt. Da sich der Kurs der Lufthansa Aktie und die Briefkurse der Optionsscheine fortlaufend verändern, können Abfragen zu späteren Zeitpunkten andere Ergebnisse liefern. Eine wesentliche Annahme der Berechnung ist ein konstantes Niveau impliziter Volatilität. Verändert sich die implizite Volatilität bis zum Bewertungszeitpunkt, verändert sich auch der simulierte Optionsschein-Preis.

Risiko-Hinweis: Optionsscheine bergen stets ein Totalverlust-Risiko des eingesetzten Kapitals. Sie sollten daher nur von erfahrenen Anlegern und Tradern erworben werden, die sich dieses Risikos bewusst sind. Hohe Performance-Erwartungen gehen stets mit hohem Risiko einher.

Zum Tool: Es gibt zu jeder Markterwartung exakt einen Optionsschein, der den erwarteten Ertrag maximiert. Bei über 350.000 Optionsscheinen in Deutschland wird die Suche nach dem einen Optionsschein allerdings schnell zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. An diesem Punkt setzt der neue „Profit Maximizer“ an. Er findet zu jeder individuellen Markterwartung den Ertrag-maximierenden Optionsschein – und zwar in Sekundenschnelle und auf die denkbar einfachste Art und Weise.



