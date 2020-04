Unsere letzte Kommentierung zur Drägerwerk-Aktie vom 15.04. überschrieben wir noch mit „Korrektur dominiert“. An diesem Szenario hatte sich auch zuletzt (noch) nichts geändert. Am Freitag (24.04.) konnte der Wert jedoch dem schwachem Marktumfeld trotzen und deutlich zulegen. Ist ein neuer Aufwärtsimpuls in Vorbereitung?

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 15.04. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie zollte in der Folgezeit der vorangegangenen Rally Tribut und kam deutlich zurück. Die Bewegungsziele auf der Unterseite bei 90 Euro und 80 Euro wurden rasch abgearbeitet. Als es unter die 80 Euro ging, bekam die Aktie jedoch kurzzeitig Schlagseite, konnte dieses aber zügig wieder korrigieren. Ob die jüngsten Kursverluste eine Reaktion auf die überkaufte Lage der Aktie waren oder sich darin bereits die zaghaften Entspannungssignale in der Corona-Pandemie widerspiegeln, bleibt offen. Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens muss nun erst einmal einen tragfähigen Boden ausbilden. Vor diesem Hintergrund ist es nun wichtig, dass der Bereich um 74,0 Euro (letztes Verlaufstief) bzw. 70,0 Euro weiteren Rücksetzern standhält. Auf der Oberseite thront nun natürlich das imposante Top im Bereich von 107,0 Euro.“

Zuletzt geriet der an dieser Stelle thematisierte Supportbereich um 74,0 Euro unter Druck und wurde sogar kurzzeitig unterschritten. Allerdings fing sich der Kurs im Bereich von 72,2 Euro und somit noch ehe die nächste Unterstützung bei 70,0 Euro unter Druck geriet. Zudem wurde die 38-Tage-Linie erfolgreich bestätigt. Ausgehend vom Zwischentief bei 72,2 Euro wagte der Wert einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite. Vor allem am Freitag (24.04.) kam Zug in die Angelegenheit. Die Aktie legte deutlich zu und lief im Handelsverlauf bereits wieder über den Widerstand von 80,0 Euro, konnte das Niveau jedoch nicht ins Wochenende retten.

Als Ergebnis der jüngsten Kursentwicklung hat sich eine interessante Chartkonstellation ausgebildet. Das Ganze lässt sich als bullische Keil-Formation (grün) interpretieren. Sollte diese Formation regelkonform über die Oberseite aufgelöst werden, könnte noch einmal Schwung in die Kursentwicklung kommen. In diesem Fall würde der Bereich 88 / 90 Euro als potentielles Kursziel warten. Obacht ist dennoch geboten. Sollte es unter die 74,0 Euro gehen, wäre das ein erstes Warnzeichen. Ein Rutsch unter die 70,0 Euro wäre gar ein herber Rückschlag und würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.