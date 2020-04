Börsencrash – Offenbarungseid für dein Depot?

Im Zuge der Corona-Crash kam der Börsencrash bezüglich des Zeitpunkts und der Intensität überraschend. Nicht überraschend ist, dass es Börsencrashs und Bärenmärkte immer wieder gibt. Denn die Kurse am Aktienmarkt spiegeln die Gewinnerwartung der Unternehmen wider. Und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten trüben sich die Gewinnerwartungen vieler Unternehmen ein, weshalb die Kurse in den Keller gehen.

Den Inhalt dieses Artikels kannst du auch als Video sehen:

Zum Video

Der Börsencrash als Bewährungsprobe

Im Börsencrash zeigt sich, ob deine Anlagestrategie für schweren Seegang geeignet ist, was eine unbedingte Voraussetzung für deinen langfristigen Vermögensaufbau darstellt. Wenn deine Kursverluste in diesem Jahr deutlich stärker als die des breiten Markts ausfallen, solltest du dir Gedanken über deine Anlagestrategie machen. Als Maßstab für den „breiten Markt“ bietet sich der MSCI World an, der über 1.600 Unternehmen großer und mittelgroßer Marktkapitalisierung in 23 Ländern abdeckt. Ende März hatte der MSCI World im laufenden Börsenjahr 2020 etwas über 20 Prozent an Wert verloren:

Mir sind Depots bekannt, die im gleichen Zeitraum bis zu 50 Prozent nachgaben! Eine solche Wertvernichtung wirft deinen Vermögensaufbau um Jahre zurück. Denn nach bei einem Kursverlust von 50 Prozent muss dein Depot um stolze 100 Prozent zulegen, nur um deine erlittenen Kursverluste auszugleichen. Den Kursverlusten in deinem Depot werden sich Dividendenkürzungen und sogar komplette Streichungen der Dividende hinzugesellen. In Summe kann eine solche Erfahrung so demotivierend sein, dass du Aktien den Rücken kehrst.

50 Prozent Kursverlust sind ein Extrembeispiel. Doch sobald du im bisherigen Verlauf des Börsencrashs deutlich schlechter als der MSCI World abgeschnitten hast, solltest du deine Anlagestrategie und dein Depot dringend überdenken. Rede dir auf keinen Fall ein, dass du einfach Pech hattest, weil der Corona-Crash nicht vorherzusehen war. Denn obwohl der Corona-Crash überraschend kam und sehr heftig ausfiel, hat das Ereignis mit anderen Börsencrashs gemein, dass konjunktursensible Branchen wie Energie oder Tourismus am stärksten vom Abschwung betroffen sind.