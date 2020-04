Im Raum steht momentan eine staatliche Beteiligung in höhe von ca. 10 Milliarden Euro über die der Lufthansa-Chef Carsten Spohr, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Verkehrsminister Andreas Scheuer und Finanzminister Olaf Scholz Anfang nächster Woche verhandeln werden. Bereits jetzt werden stimmen aus der Politik laut, die eine Stille-Beteiligung ablehnen. So fordert der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ein Mitspracherecht. "Wenn Unternehmen wie Lufthansa aus Steuergeldern Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen, müssen auch Mitspracherechte für den Bund gewährleistet sein."

Fest steht, dass sich die Airline nicht mehr aus eigener Kraft aus der Krise retten wird. Wie das Unternehmen bereits verlauten ließ, werde dem operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro in den ersten drei Monaten des Jahres, im laufenden Quartal noch ein höheres Minus folgen. Laut Spohr werde Lufthansa nach der Krise voraussichtlich eine um 100 Flugzeuge kleinere Flotte haben, sagte der Vorstandsvorsitzende am Freitag.

Den Titel des Luftfahrtkonzern besprechen wir am Sonntag im DAX30 Aktien Paket und gehen hier Charttechnisch von einer anstehenden Stabilisierung aus, was sich mit dem bevorstehenden Rettungspaket deckt. Auch wenn die Aktie noch etwas Platz auf der Unterseite hat, wird dies ein langfristiger Kauf für uns werden. Auf sicht der nächsten Jahre gehen wir hier von einer Verdopplung und Verdreifachung aus!

