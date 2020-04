Bei Wirecard scheint die gefährliche Gratwanderung der vergangenen Monate ein gutes Ende zu nehmen. Nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bereits Mitte März festgestellt hat, dass es bei den Wirecard-Geschäften in Asien keinerlei Unregelmäßigkeiten gegeben hat, folgte in der vergangenen Woche die konkrete Entwarnung für Indien und Singapur. Zwar kündigte KPMG das endgültige Ergebnis erst für Montag an, doch das Restrisiko ist überschaubar.

