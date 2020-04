Das perfekte ETF-Portfolio: Dividenden, Immobilien, Anleihen

Doch mitunter kann es heiß hergehen, wie der März-Crash eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Insbesondere Aktien-ETFs kamen ordentlich unter die Räder. Aber es gab auch genug ETFs, die erst im Crash richtig in Fahrt kamen. Was lernen wir daraus? Die Mischung macht’s!

Perfekt aufgestellt mit der richtigen Balance

Die richtige Balance zu finden ist nicht einfach. Wer mehr Sicherheit in sein Portfolio bringt, mag besser schlafen. Doch das hat oft negative Konsequenzen für die Rendite. Ganz ohne Netz und doppelten Boden zu investieren ist allerdings auch nicht jedermanns Sache.

Risiko und Sicherheit sind das Yin und Yang eines ETF-Portfolios. Wer optimal ausbalanciert investieren möchte, geht weder stur in die eine noch in die andere Richtung, sondern wählt den Mittelweg.

Wer dieser Logik etwas abgewinnen kann, weiß genau: Mit nur einem einzigen ETF, der konstant bespart oder einmalig gekauft wird, kann das nur schwer gelingen.

Versicherung Nr. 1: Anleihen

Mit einem ETF, der den MSCI World Index abbildet, ist man global diversifiziert. Aber eben nur im Aktienmarkt.

Hier war man in der Vergangenheit in regelmäßigen Abständen mit Phasen konfrontiert, in denen die Kurse innerhalb kürzester Zeit spürbar in den Keller gingen. Eigentlich lieben wir Preisrückgänge! Im Supermarkt, an der Tankstelle und erst recht auf dem Wohnungsmarkt. Doch am Aktienmarkt sehen wir so etwas gar nicht gerne.

Wer einen Notenbankchef zu Tode erschrecken möchte, muss nur ein Zauberwort kennen: Deflation. In einem deflationären Umfeld kommt es zur Absatzkrise. Es wird wesentlich mehr hergestellt als nachgefragt. In solchen Phasen wird man mit Aktien für gewöhnlich keinen Blumentopf gewinnen. Wenn Umsatz und Marge schrumpfen, werden die Aktienkurse zwangsläufig folgen.

In der Vergangenheit waren erstklassige Staatsanleihen (Stichwort: AAA) oft eine gute Absicherung gegen die Geißel der Deflation. Während der oft mickrige Anleihenzins in normalen Zeiten keinen Hund hinterm Ofen hervorlockt, schätzen Investoren erstklassige Staatsanleihen bei stürmischer See als sicheren Hafen.

Dass Anleihenkurse steigen, während Aktienkurse fallen, ist ein Phänomen, das manche als Naturgesetz bezeichnen. So weit würde ich nicht gehen. Trotzdem gehört ein ETF mit erstklassigen Staatsanleihen aus meiner Sicht in jedes halbwegs perfekte ETF-Portfolio. Mehr als 10 % würde ich hierfür allerdings nicht reservieren.