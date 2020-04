Der Micky Maus-Konzern arbeitet fleißig an der Zeit nach der Krise. Neue Serien und Filme stehen in den Startlöchern. Kritik gab es allerdings daran, Aktionären und Management enorme Dividenden und Boni auszuschütten, während die Gehaltszahlungen an 100.000 Mitarbeiter gestoppt wurden. Darüber hätte sich auch Dagobert Duck gefreut. Im Chart hat sich zuletzt einiges getan, weshalb wir unser Szenario aktualisiert haben.

Seitdem die Aktie ihr Tief in Welle (iv) (im Chart in Blau) hinter sich gelassen hat, bewegen wir uns im Bereich von $80. Nun können die Bullen den Kurs wieder über die psychologisch wichtige Marke von $100 befördern. Das Problem an dieser Bewegung ist jedoch die Struktur des bisherigen Anstiegs, denn aus unserer Sicht liegt hier kein klarer Impuls vor. Dieser wird jedoch benötigt, so dass wir vom tatsächlichen Start der Welle (v) (im Chart am Ende des grünen Pfeils in Blau) ausgehen können. Sollte sich die Struktur des Aufstiegs nicht bessern, rücken zunächst weitere Abwärtsbewegungen in den Fokus.

Sobald diese spruchreif sind, werden wir hier Positionen hinterlegen. Aktuell lautet unsere Primärerwartung, dass wir neue Hochs in Welle (v) in Blau anlaufen. Sollten die Bullen aber nicht den Chart aufräumen können und eine klare Bewegung zustande bringen, neigen sich die Wahrscheinlichkeiten leider wieder in Richtung einer neuen Korrektur.

FAZIT

Unmittelbar erwarten wir weitere Aufwärtsbewegungen, die Struktur streut aber weiter Zweifel. Wir müssen daher mit Positionen abwarten, da wir der Bewegung noch nicht genügend vertrauen können, dass hier eine nachhaltige Aufwärtsbewegung im Gange ist. Wir brauchen eine 5-teilige saubere Impulsbewegung, damit der Weg nach Norden frei ist.

Es gibt 4-6 Konzerne im Dow Jones Index die schon deutlich weiter sind. Einen Pharma Titel haben wir bereits diese Woche gehandelt. Die anderen könnten in den kommenden Woche bereits von uns langfristig hinterlegt werden.

In unserem DOW30 Aktienpaket Analysieren wir alle 30 Konzerne des DOW JONES INDEX und liefern das komplette Positionsmanagement jedes einzelnen Trades mit genauen Angaben zu Einstieg, Stopp, Nachkauf und Verkauf!

Sobald unsere Indikatoren anschlagen, verschicken wir eine weitere Mail mit allen Daten zum Einstieg. Kostenlose Anmeldung unter www.hkcmanagement.de

Aktuelle Performance DOW30: