Am 30.04. wird der US-amerikanische Ölkonzern seine Daten für das März-Quartal der Öffentlichkeit präsentieren. Die jüngste Kursentwicklung hat die Aktie von ConocoPhillips dabei in eine durchaus aussichtsreiche Ausgangslage manövriert. Damit hebt sie sich zudem auch wohlwollend von der Kursentwicklung eines Großteils der Mitbewerber ab; zumindest in der aktuellen Phase, denn die letzten Wochen und Monate liefen auch in Bezug auf ConocoPhillips nach dem bekannten Schema.

Dem fulminanten Abverkauf folgte Mitte März die Ausbildung eines markanten Tiefs (hier im Bereich von 20,8 US-Dollar). Die sich dann anschließende Erholung mündete Anfang April in der Ausbildung eines Zwischenhochs (hier im Bereich von 38,0 US-Dollar), ehe eine erneute Schwäche- bzw. Konsolidierungsphase einsetzte. Im Gegensatz zu einem Teil der Ölwerte konnte ConocoPhillips sich jedoch recht zügig wieder fangen.

Der aktuell zu beobachtende Aufwärtsimpuls hat die Aktie erneut an das Niveau des letzten Verlaufshochs herangeführt. Ein Ausbruch über die 38,0 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht nun ein wichtiges Signal, würde es doch der Aktie die Chance eröffnen, in Richtung 45,0 US-Dollar vorzudringen. Um die Oberseite abzuarbeiten: Sollte es dann auch noch über die 45,0 US-Dollar gehen, wäre das Thema „Bodenbildung“ aus unserer Sicht abgehandelt. Doch soweit ist noch nicht. Die Unterseite sollte weiterhin im Auge behalten werden, denn zu fragil ist unverändert die Lage am Ölmarkt.

Insofern gilt es auch, ein Scheitern an der 38er Marke in Betracht zu ziehen. Sollte es der Aktie nicht gelingen, über die 38,0 US-Dollar zu laufen, sollten sich etwaige Rücksetzer zumindest oberhalb der Zone 32,5 / 30,0 US-Dollar abspielen. Geht es hingegen unter die 30,0 US-Dollar, muss die Lage neu bewertet werden. In diesem Fall wäre auch ein erneuter Test der 21,0 US-Dollar nicht auszuschließen.