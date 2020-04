Bereits ein erster, flüchtiger Blick auf den jüngsten Kursverlauf der Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver offenbart die Spannung. Die zentrale Frage lautet: Kann die Aktie nachsetzen, um die Erholung erneut anzufachen?

Mitte April legte das Unternehmen die Produktionszahlen für das erste Quartal 2020 vor. Diese fielen durchaus ansprechend aus, standen aber noch nicht unter dem Einfluss der Pandemiebeschlüsse der mexikanischen Regierung. Mit 3,151 Mio. Unzen Silber und 32.202 Unzen Gold im ersten Quartal 2020 produzierte das Unternehmen in etwa auf Vorjahresniveau, allerdings nur noch mit drei mexikanischen Minen. In den letzten Monaten fand ein Konsolidierungsprozess innerhalb des Konzerns statt. Aktuell konzentriert sich First Majestic Silver auf die Minen San Dimas, Santa Elena sowie La Encantada.

Doch die vorgelegten Zahlen, auch wenn sie gut ausfielen, sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation nur so etwas, wie ein Muster ohne Wert. Aktuell ist der Minenbetrieb aufgrund der Pandemiebeschlüsse der mexikanischen Regierung heruntergefahren. Die Beschlüsse gelten (zunächst) bis zum 30.04. Wie groß die Auswirkungen auf die Produktion im Gesamtjahr 2020 letztendlich sein werden, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen hat bis auf weiteres seine Jahresziele „einkassiert“.

Aus charttechnischer Sicht konnte die Aktie seit der Ausbildung des markanten Tiefs bei 5,3 CAD ordentlich Boden gutmachen. Um die Erholung weiter voranzubringen, muss die Aktie das massive Widerstandscluster durchbrechen, das sich aktuell zwischen 11,2 CAD bis 12,7 CAD der Kursentwicklung noch in den Weg stellt und darüber hinaus durch die 200-Tage-Linie und dem Abwärtstrend verfestigt wird. Ein Ausbruch über die 12,7 CAD käme wohl einem ersten Befreiungsschlag gleich. Nichtsdestotrotz gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten. Aus unserer Sicht wäre ein Verbleib oberhalb von 9,6 CAD (u.a. 38-Tage-Linie) eminent wichtig. In jedem Fall darf es nicht unter die 8,3 CAD gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung erforderlich.