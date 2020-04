Das Kreditkarten-Unternehmen versucht mit allen möglichen Anreizen, seine Kunden dazu zu bringen, die Karte öfter einzusetzen. Allerdings hat die aktuelle Krise auch die Konsumlust und die Konsummöglichkeiten der AMEX-Kunden beeinträchtigt. Deshalb tritt das Unternehmen nun auf die Kostenbremse und will $3 Milliarden einsparen. Der Chart scheint sich an einem Scheidepunkt zu befinden, weshalb wir zwei Szenarien entwickelt haben.

Die Aktie befindet sich nach unserer Analyse an einem entscheidenden Punkt. Momentan gehen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% davon aus, dass sich die Bullen mit dem Kurs nach Norden durchsetzen können. Wir befinden uns aktuell in einem (i),(ii),i,ii-Setup, was eine sehr bullische Ausrichtung bedeuten würde. Die Aktie muss nun impulsiv über das Hoch der Welle i (im Chart in Orange) ausbauen, damit sich das Szenario bestätigt.

Bevor dies erreicht ist, bleibt der Markt anfällig für Abverkäufe. Wir planen in dem Titel einen Einstieg auf der Longseite, warten aber noch auf ein Signal von Seite der Indikatoren. Keinesfalls darf nun die Marke von $72.62 unterschritten werden, da sonst das Szenario neutralisiert wäre und die Bären das Geschehen übernehmen könnten.

Szenario 2 Alternativszenarios // 40%

Wenn also die Bullen jetzt nicht die Nachbrenner zünden, wird es eng für das bullische Szenario. Sollten weitere Abverkäufe erfolgen, erhöht sich damit automatisch die Chance für diese Alternative. Wenn die Aktie die Marke von $72.62 unterschreitet, müssen wir davon ausgehen, dass uns neue Tiefs bevorstehen und Welle 2 (im Chart in Blau am Ende der roten gestrichelten Linie) noch nicht zu Ende ist.

FAZIT

Wenn die Parameter passen und die Bullen sich jetzt durchsetzen können, werden wir einen Longeinstieg in American Express wagen. Unsere primäre Erwartung ist eine deutliche Aufwärtsbewegung, wie dies im Chart hinterlegt ist. Das Ziel dieser Bewegung wäre der Bereich von $136. Hierfür müssen die Bullen aber jetzt richtig Gas geben. Wichtig für diesen Verlauf ist, dass die Marke von $72.62 vorerst nicht unterschritten wird.

