In der kommenden Woche wird der Internethändler die Ergebnisse für das Märzquartal der Öffentlichkeit vorlegen. So unmittelbar vor den Zahlen macht die Amazon-Aktie unverändert einen stabilen Eindruck und hält sich in „luftiger Höhe“.

Spätestens mit der Veröffentlichung der Daten am 30.04. wird das aktuelle Kursniveau auf den Prüfstand kommen. Kann das Zahlenwerk den (hohen) Ansprüchen der Marktakteure gerecht werden? Vieles dürfte mittlerweile eingepreist sein. Insofern müsste Amazon wohl schon mit einigen positiven Überraschungen aufwarten, damit die Aufwärtsbewegung noch einmal befeuert wird.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 19.04. hieß es unter anderem „[…]Mit der Doppeltopformation im Bereich von 2.185 US-Dollar wartete auf den Vorstoß schließlich die finale Bewährungsprobe. Diese Widerstandsmarke wurde förmlich pulverisiert. Die Aktie jagte zwischenzeitlich bis auf knapp 2.460 US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau ist eine Ausdehnung dieser Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Der Wert ist überkauft. Der Abstand zur 200-Tage-Linie wurde zuletzt kräftig ausgebaut. Aus charttechnischer Sicht wäre eine Konsolidierung, die sich oberhalb von 2.185 US-Dollar abspielt, kein Beinbruch. Nur darunter sollte es dann nicht gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite gilt es nun, Vorstöße über das bisherige Hoch hinausgehend zu lancieren.“

Die Aktie verpasste es zwar, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen, doch gleichzeitig dehnte sich die Konsolidierung nicht wie befürchtet aus. Im Ergebnis lässt sich der Kursverlauf der letzten Handelstage in das Korsett einer Wimpelformation (orange) pressen. Diese durchaus ambivalente Formation spiegelt die aktuelle abwartende Haltung der Marktakteure auch aus charttechnischer Sicht wider.

Der Wert ist nach wie vor überkauft. Daran haben auch die letzten Handelstage nicht wirklich etwas geändert. Zur Wahrung der mittelfristigen Perspektiven ist es unverändert wichtig, dass sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 2.185 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) abspielen. Sollte es darunter gehen, werden die Karten neu gemischt. Auf der Oberseite würde hingegen ein Ausbruch über die 2.460 US-Dollar ein frisches Kaufsignal liefern und die Tür weit öffnen…

Kurzum: Amazon ist nun fundamental gefordert. Die Zahlen müssen überzeugen. Anderenfalls könnte das eine rechte wacklige Angelegenheit werden. Oberhalb von 2.185 US-Dollar ist übergeordnet jedoch alles im grünen Bereich.