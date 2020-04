Wirecard, Öl, DAX – LIVE-Trading der Experten

Liebe Freunde von Feingold Research,

wir freuen uns schon sehr auf unseren ersten LIVE-Tradingtag mit Euch. Damit Ihr eine Idee habt, wie dieser ablaufen wird, hier eine Art „Roadmap“, die wir natürlich anpassen werden an das, was am Mittwoch, 29.4, am Markt passiert. Und dies weiß im Moment wirklich niemand – siehe Öl????

Wir starten mit Euch in den Tag um etwa 8.45 Uhr und schauen uns …

Von 8.45 – 10.45 Uhr die Frühbörse an. Wir entwickeln Trading- und Anlageideen aus dem Marktumfeld, erläutern, wie wir dies tun, Ihr begleitet unser Team Meeting, wir diskutieren den Markt. Live. Und entwickeln gemeinsam einen Trade. Oder mehrere.

Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr geht es um den US-Markt. Wir entwickeln gemeinsam einen Plan für Nasdaq und S&P 500, gestalten eine Art Opening Bell für Euch, schauen auf frische Quartalszahlen, ordnen ein, achten auf Indikatoren, erläutern Euch die Produktauswahl und die Wichtigkeit, vor oder nach Eröffnung zu Traden. Wir gehen ein auf Preisunterschiede vor 15.30 Uhr und schauen auf die Vorlauffunktion des europ. Marktes. Wir analysieren die Lage über die Asset-Klassen hinweg, von Gold über Öl bis Zinsen.

21-22 Uhr – wir gehen mit dem Markt aus dem Live-Tradingtag. Wir schauen, ob das Plunge Protection Team der FED ran muss, erklären, was dies bedeutet. Erläutern den Einfluss der FED, statten Euch mit Produkten auf US-Titel aus, erläutern US-Sentiments uvm.

Dazu sind wir am Mittag für euch da, sofern außergewöhnliches passiert. Wir wollen den Tag recht offen gestalten, denn Live bedeutet eben live und wir wollen das für Euch analysieren, was reinkommt. Dies kann man nicht simulieren und genau dies ist gut so. Denn live entwickeln sich Ideen an jedem anderen Tag und so könnt Ihr uns begleiten, wie wir genau diese Tradingansätze aufgrund von news, technischer Analyse und Sentiment kreieren.

Wir freuen uns auf Euch. Euer TEAM Feingold Research