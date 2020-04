Der Spuk bleibt wohl länger, als anfangs von Optimisten erhofft

Die Kursschwäche am vergangenen Mittwoch infolge des Crashs am Ölmarkt hat dem DAX nun den schlechtesten Tag seit fünf Wochen eingebracht, die Erholungsrally hat damit einen empfindlichen Rückschlag erfahren, auch wenn sich die Kurse am Donnerstag und Freitag wieder stabilisierten. Die US-Börsen konnten zumindest am Freitag nach einem schwerfälligen Start im späten Handel kräftig zulegen.

Ein Beitrag von Redaktion.