Sparen im Alltag: lokal und online

Preise Vergleichen lohnt sich

Im Handel findet man immer wieder spezielle Deals vor. Von Tagesangeboten bis hin zu solchen, die in einer bestimmten Woche Gültigkeit haben. Diese zeitlich limitierten Angebote lohnen sich zumeist und sollten daher auf jeden Fall in Betracht gezogen werden, um den Einkauf günstiger zu gestalten. Aber auch abseits dieser zeitlichen Deals findet man in den Einzelhandelsläden einige Gelegenheiten, um preiswerte Ware zu finden. Das Vergleichen der Preise ist hierbei ausschlaggebend. Eine Ware wird meist von verschiedenen Herstellern angeboten, welche in Hinsicht auf den Preis oft stark varieren. Günstig heißt hierbei nicht gleich, dass die Qualität ebenfalls minder ist. Tatsächlich ergeben Tests des Öfteren, dass der Preis nicht über die Qualität herrscht. Häufig bezahlt man nur für die Marke. Daher sollte man sich durchaus auch einmal an No Name Produkte wagen. Diese haben zwar einen geringeren Preis, können qualitativ aber oftmals mithalten und auf diesem Weg überzeugen. Ein flüchtiger Blick in die unteren Regalreihen im Supermarkt kann manches Mal Wunder bewirken, wenn man nach dem Einkauf den Gesamtbetrag an der Kasse zu sehen bekommt. Man sollte sich daher durchaus die Zeit nehmen und beim nächsten Einkauf nach den Standorten der wahren Schnäppchen suchen. Andere Aktionen der Märkte wie 2 zum Preis von 1 oder andere Angebote können zudem dabei helfen, Geld zu sparen.

Coupons und Gutscheine nutzen

Coupons und Gutscheine sind zwei Worte, die das Herz eines jeden Schnäppchenjägers höherschlagen lassen. Im Grunde genommen bedeuten sie den gleichen Effekt: einen gehörigen Nachlass beim Einkaufen. Aus diesem Grund erfreuen sich diese Sparhilfen an einer großen Beliebtheit. Ein Vorteil hierbei besteht darin, dass sie in der heutigen Zeit leicht aufzufinden sind. Der einfachste Weg, um an Gutscheine zu gelangen ist, sie im Internet aufzuspüren. Dort gibt es Schnäppchenportale, welche den Usern kostenlos die neusten Deals präsentieren und ihnen dadurch die Chance geben, die Coupons beim nächsten Einkauf einzulösen. Dies ist in der Tat ein Weg, wie man einfach Geld sparen kann. Die Gutscheine aus dem Internet kann man sich entweder ausdrucken oder ganz modern auf dem Smartphone speichern und an der Kasse abscannen lassen. Damit man keinen Deal verpasst, macht es oftmals Sinn, den Newsletter solcher Portale zu abonnieren. Manche Portale bieten auch einen Schnäppchenalarm an, welcher reagiert, sobald ein Deal in einem besonderen Gebiet zur Verfügung steht. Das Internet ist jedoch nicht der einzige Weg, um Coupons und Gutscheine zu ergattern, um Geld zu sparen. Auch in Druckmedien kann man fündig werden. Hier streuen vor allem lokale Geschäfte Werbung und bieten gerne Gutscheine an. In diesem Fall muss man diese ausschneiden und beim Einkaufen bei sich tragen. In den USA ist seit einigen Jahren das Thema Couponing ganz groß. Hierbei sammeln Schnäppchenjäger Hunderte dieser Sparmöglichkeiten und lösen diese bei einem einzigen Einkauf ein. Dabei kann eine große Summe an Ersparnissen möglich sein. In Deutschland ist dies jedoch nicht so einfach möglich. Denn hierzulande herrschen strengere Regeln, was das Einlösen von Gutscheinen angeht. Oftmals ist die Anzahl der Gutscheine pro Einkauf klar geregelt und so kann man verschiedene Coupons auch nicht kombinieren. Die Regeln sind jedoch bei jedem Anbieter anders. Daher sollte man einfach im Markt anrufen und klären, wie der Einsatz der Gutscheine möglich ist. So erspart man sich an der Kasse eine böse Überraschung.