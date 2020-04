Viele Projekte von Elon Musk unterscheiden sich vom Mitbewerb durch neue und unkonventionelle Ideen. Man denke nur an das Unternehmen SpaceX, das automatisch zur Erde zurückkehrende Raketenstufen wieder für neue Starts einsetzt und dadurch den Preis für Fracht in den Orbit deutlich gesenkt hat. Auch im PKW-Markt treibt er aktuell die etablierten Autobauer vor sich her. Zum einen setzt Tesla auf die Zukunftstechnologie der Batterie-Elektrischen-Antriebe, zu anderen ragt Teslas Autopilot-Konzept weit heraus. So hat die Tesla-Flotte bis dato über 3 Milliarden Meilen im Autopilotmodus zurückgelegt und trainiert damit ein zentrales neuronales Netz. Die Ergebnisse werden im 14-Tages-Rhythmus wieder auf die einzelnen Fahrzeuge gespielt und reichern den Erfahrungsschatz an gefahrenen Meilen exponentiell an. Tesla hat sich in den vergangenen Monaten als sehr lernfähig erwiesen und beherrscht mit der Serienfertigung die wichtigste Domäne der Branche. Unterm Strich verbleiben Zweifel, ob Tesla in 2020 genug Automobile absetzen wird können, um das KGV zu rechtfertigen.

.

Zum Chart

.