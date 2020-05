Die Coronakrise hat das Team der w:o AG nicht von der Arbeit abhalten können und daher präsentieren wir Ihnen heute erneut einige spannende und hilfreiche Neuerungen auf wallstreet-online.de. Lesen Sie weiter, um alles über die neuen Community Auszeichnungen, die individualisierbare Kurszeile, gefilterte AdHoc Meldungen und AdHoc Alerts sowie die neue Zusammenfassung der Wertpapierumsatzzahlen zu erfahren.

Community Auszeichungen

Die Nutzer von wallstreet-online.de erhalten ab Mai 2020 kleine Belohnungen für Ihre Aktivitäten auf der w:o Plattform. Diese Belohnungen werden in Form von digitalen Auszeichnungen, auch Badges genannt, im eigenen Nutzerprofil, neben den Forenbeiträgen und in den Portfilios (sofern ein Portfolio ausgezeichnet wurde) des jeweilligen Nutzers dargestellt. Eine solche Auszeichnung kann beispielsweise für eine lange Mitgliedschaft auf w:o oder „gutes Betragen“ im Forum vergeben werden. Außerdem werden Auszeichnungen verliehen, wenn die Forenbeiträge eines Nutzers von anderen w:o Mitgliedern häufig als „interessant“ oder „informativ“ gekennzeichnet wurden.

Dies sind nur einige Beispiele der derzeit acht w:o Badges, die in verschiedenen Abstufungen zu erreichen sind. So werden die Auszeichungen im Forum dargestellt:

Hier ein Beispiel für die Darstellung der Auszeichungen auf einer fremden Profilseite:

Auf der eigenen Profilseite werden die Auszeichungen des entsprechenden Users wie folgt angezeigt:

Wenn Sie mit der Maus über eine der Auszeichnungen fahren, so wird Ihnen der Titel sowie eine kurze Beschreibung der Auszeichnung angezeigt.

Unsere Absicht hinter der Verleihung dieser Auszeichnungen ist es, unter anderem eine Wertschätzung anderer w:o Nutzer für z. B. Verhalten oder Wissensaustausch eines w:o Mitglieds abzubilden und eine rege und anspruchsvolle Kommunikation in der wallstreet:online Community anzuregen. Ganz nebenbei hoffen wir natürlich auch, dass Ihnen die Badges einfach Spaß machen werden.

Individualisierbare Kurszeile

Die beliebte Kurszeile am oberen Rad der w:o Webseite kann nun nach Ihren Wünschen angepasst werden. Dies bedeutet, dass Sie bis zu sechs Werte Ihrer Wahl festlegen können, welche dann in der Kurszeile angezeigt werden. Sollten Sie weniger als sechs Werte festlegen, so wird die Kurszeile mit von w:o ausgewählten Werten aufgefüllt. Die Einstellung der Kurszeile können Sie im Bereich „Meine Einstellungen“ vornehmen.

AdHoc Meldungen

Auf der Aktienübersichtsseite können nun im Bereich „Neuigkeiten“ speziell AdHoc Meldungen zur ausgewählten Aktie aufgerufen werden. Diese müssen nun nicht mehr aus der vollständigen Liste an Nachrichten herausgefiltert werden, sondern können bequem direkt aufgerufen werden. Außerdem kann nun ein Alert aktiviert werden, welcher genau dann Alarm schlägt (oder Ihnen eine E-Mail sendet), wenn eine AdHoc Meldung zu einem Unternehmen erscheint, für das Sie sich interessieren. Wir hoffen, dass Sie durch diese neuen Funktionen nie wieder eine AdHoc Meldung verpassen oder in der Masse der eingehenden Nachrichten übersehen.

Beispiel: Wirecard AG

Zusammenfassung der Börsenumsatzzahlen

Im Bereich „Börsenplätze“ können nun für die meisten Wertpapiere das Gesamthandelsvolumen und der Gesamtumsatz für die jeweilligen Produkte aufgerufen werden. Diese können entweder für ein spezifisches Datum oder einen Zeitraum (z. B. letzte Woche oder letztes Jahr) aufgerufen werden.

Beispiel: Wirecard AG

Wir hoffen, dass Ihnen die Community Auszeichnungen Freude machen werden und dass die übrigen Neuerungen Ihnen bei Ihren nächsten Investmententscheidungen eine wertvolle Hilfe sein werden.

Viele Grüße

Hardy Schilling

Head of Support & Community