Die Coronakrise hat das Team der w:o AG nicht von der Arbeit abhalten können und daher präsentieren wir Ihnen heute erneut einige spannende und hilfreiche Neuerungen auf wallstreet-online.de. Lesen Sie weiter, um alles über die neue individualisierbare Kurszeile, gefilterte AdHoc Meldungen und AdHoc Alerts sowie die Zusammenfassung der Wertpapierumsatzzahlen zu erfahren.

Individualisierbare Kurszeile

Die beliebte Kurszeile am oberen Rad der w:o Webseite kann nun nach Ihren Wünschen angepasst werden. Dies bedeutet, dass Sie bis zu sechs Werte Ihrer Wahl festlegen können, welche dann in der Kurszeile angezeigt werden. Sollten Sie weniger als sechs Werte festlegen, so wird die Kurszeile mit von w:o ausgewählten Werten aufgefüllt. Die Einstellung der Kurszeile können Sie im Bereich „Meine Einstellungen“ vornehmen.

AdHoc Meldungen

Auf der Aktienübersichtsseite können nun im Bereich „Neuigkeiten“ speziell AdHoc Meldungen zur ausgewählten Aktie aufgerufen werden. Diese müssen nun nicht mehr aus der vollständigen Liste an Nachrichten herausgefiltert werden, sondern können bequem direkt aufgerufen werden. Außerdem kann nun ein Alert aktiviert werden, welcher genau dann Alarm schlägt (oder Ihnen eine E-Mail sendet), wenn eine AdHoc Meldung zu einem Unternehmen erscheint, für das Sie sich interessieren. Wir hoffen, dass Sie durch diese neuen Funktionen nie wieder eine AdHoc Meldung verpassen oder in der Masse der eingehenden Nachrichten übersehen.

Beispiel: Wirecard AG

Zusammenfassung der Börsenumsatzzahlen

Im Bereich „Börsenplätze“ können nun für die meisten Wertpapiere das Gesamthandelsvolumen und der Gesamtumsatz für die jeweilligen Produkte aufgerufen werden. Diese können entweder für ein spezifisches Datum oder einen Zeitraum (z. B. letzte Woche oder letztes Jahr) aufgerufen werden.

Beispiel: Wirecard AG

Wir hoffen, dass Ihnen die Neuerungen bei Ihren nächsten Investmententscheidungen eine wertvolle Hilfe sein werden und wünschen Ihnen eine schöne Woche.

Viele Grüße

Hardy Schilling

Head of Support & Community