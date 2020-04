Deutsche Anleihen wenig verändert - Kursgewinne in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montagmittag vergleichsweise wenig verändert. Nur im frühen Handel konnte eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die Bundesanleihen etwas stärker belasten. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt nur noch um 0,05 Prozent auf 172,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,47 Prozent.

Jüngste Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in einigen Industriestaaten sorgten für etwas mehr Zuversicht an den Finanzmärkten. Nach Kursgewinnen an der New Yorker Wall Street am Freitag konnten zum Wochenauftakt zunächst die asiatischen Aktienmärkte und anschließend auch die europäischen Börsen zulegen.