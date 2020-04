Covid-19-Ausblick: Invesco-Chefökonom skizziert drei Szenarien

Wie der Chefökonom von Invesco wiederholt betont hat, gilt es, drei Krisen auf einmal zu adressieren: erstens die Gesundheitskrise, zweitens die negativen wirtschaftlichen Folgen der Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 und drittens den Kollaps der Finanzmärkte durch die Flucht in Barmittel und eine phasenweise bedenkliche Illiquidität.

Auf dieser Grundlage hat Greenwood drei plausible Szenarien für das mittelfristige Wachstum der USA herausgearbeitet, wobei er sich auf die US-Wirtschaft konzentriert hat, weil die Konjunkturdaten in den USA zeitnäher als in anderen entwickelten Volkswirtschaften bereitstehen, aber auch Rückschlüsse auf die Entwicklung in anderen Regionen zulassen. Dreh- und Angelpunkt seiner Szenarien ist die Frage, ob bzw. wie schnell es gelingt, diese Pandemie einzudämmen und ausreichend große Mengen eines wirksamen Impfstoffes bereitzustellen. „Die geld- und fiskalpolitischen Reaktionen sind wichtig, noch wichtiger aber ist die Lösung der Gesundheitskrise“, so der Chefökonom von Invesco.

Wie Greenwood betont, ist der mittelfristige Ausblick aufgrund der Besonderheiten von Covid-19 und der Möglichkeit einer zweiten oder dritten Infektionswelle äußerst unsicher, was zu einer entsprechend hohen Prognoseunsicherheit führe. „Das einzige, was wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, ist, dass die realwirtschaftlichen Indikatoren kurzfristig extrem negativ sein werden“, so der Wirtschaftsexperte.