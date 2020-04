Union Investment Aktien-Chef Gärtner: Was Anleger bei Airline-Investments beachten sollten

Eisschlecken an der italienischen Riviera, Whale Watching an der Ostküste der USA oder Inselhopping in Griechenland: Die Pläne für den Sommerurlaub rücken derzeit für die meisten in weite Ferne. Erst kürzlich hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von Buchungen für den Sommerurlaub abgeraten. Sicher, die Corona-Krise hat viel schlimmere Auswirkungen als einen ausgefallenen Urlaub. Und die Option Balkonien bleibt ja nach wie vor. Doch die Fluggesellschaften leiden sehr stark unter den Reisebeschränkungen und Eindämmungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Neben Urlauben und Familienbesuchen fallen schließlich derzeit auch die meisten Business-Trips aus.

Bis zu 95 Prozent der Flugkapazitäten fallen derzeit aus. Die meisten Airlines sind gar nicht in der Lage, schon bezahlte Flüge den Kunden zu erstatten, denn ihre verfügbare Liquidität schrumpft rasch. So verbrennen die sieben größten europäischen Airlines geschätzt 900 Millionen Euro an Barmitteln –pro Woche. Kunden werden sich also wohl mit Gutscheinen begnügen müssen.

Je länger die Krise dauert, desto mehr werden die Fluggesellschaften auf staatliche Unterstützung zurückzugreifen müssen, selbst wenn dies schmerzhafte Eingriffe in Eigentumsrechte der Aktionäre bedeuten kann. Große Airlines wie AirFrance-KLM oder Lufthansa werden als strategisch wichtig eingestuft und führen bereits entsprechende Gespräche.