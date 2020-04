Familienfirmen sind nicht nur Deutschlands Wirtschaftsmotor, sie spielen laut der Stiftung Familienunternehmen ebenfalls eine bedeutende Rolle am deutschen Kapitalmarkt: Rund 40 Prozent der börsennotierten Konzerne sind Familienunternehmen. wallstreet:online sprach mit der „Börsen-Oma“ wie sie zu Investments in familiengeführte Unternehmen steht.

Beate Sander (82), Millionärin durch Aktien und Börsenbuch-Autorin*, besser bekannt als „Börsen-Oma“, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Familienunternehmen als das pulsierende Herz des deutschen Mittelstands wirtschaften flexibler und innovativer als viele Dickschiffe und bauen sich interessante Marktnischen auf. Ebenso entwickeln sie als manövrierfähige Schnellboote eher nachhaltige Geschäftsmodelle. Ausgerüstet mit dem Erfinder- und Entdecker-Gen sind sie Wachstumstreiber in wichtigen Zukunftsmärkten. Und gerade jetzt, in den für die Wirtschaft so ruinösen, verheerenden Corona-Crashzeiten, reagieren viele kleine und mittlere eigentümergeführte Unternehmen mit flacher Hierarchie, wie man situationsbezogen in Nachfragelücken vorstoßen kann. Schnell und auf unbürokratische Weise werden neue Produkte und Verfahren angeboten.“