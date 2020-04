FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag in einem allgemein freundlichen Marktumfeld etwas zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Der amerikanische Dollar tendierte dagegen etwas schwächer. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0852 (Freitag: 1,0800) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9214 (0,9259) Euro.

Marktteilnehmer begründeten die Euro-Gewinne mit der guten Börsenstimmung. An den Aktienmärkten sorgten mehrere Entwicklungen für Zuversicht, darunter vorsichtige Schritte zur Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in einigen größeren Volkswirtschaften. Hiervon profitierten auch der australische und der neuseeländische Dollar - beides Währungen, die in unsicheren Zeiten gemieden werden.