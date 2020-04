Wirecard – Einladung zum Kurssturz

Liebe Leser, wir meinten es zuletzt echt gut mit Wirecard. Doch dieser Bericht ist ein Witz. So kann ein DAX-Konzern nicht agieren. Das ist umprofessionell und allen privaten Anlegern ein Tritt ins Gesicht. Eine Unverschämtheit. Wir sind den Wirecard-Bericht gerade mit einem Vermögensverwalter und Händlern von der Börse durchgegangen, haben mit Fondsmanagern gesprochen. Und alle reiben sich die Augen. Denn – KPMG ist noch gar nicht fertig! Dazu die Zweifel, über die wir schon eben berichtet haben. Im Video haben wir Euch einen Bruchteil der Ungereimtheiten aufgeführt, es geht soeben im Abo-Bereich raus. “Untersuchungshemmnis”, Kaufpreisfindung nicht nachzuvollziehen”, “nicht auf Grundlage einer vollständigen Datenbasis durchführbar”…usw. Im Video gehen wir alles gleich durch, das Kursziel für Wirecard sieht nicht gut aus. Einstellige Kurse dürften niemand schocken und wir zweifeln nun umso mehr an, dass am Montag wirklich ein Fat Finger am Werk war. Das Video und das Wirecard-Spezial dann ab 10 Uhr abrufbar in unserem Börsendienst hier für alle Abonnenten oder für alle, die uns jetzt testen mögen. Wir freuen uns auf einen spannenden Börsentag mit Euch mit spannenden Trades mit Wirecard.