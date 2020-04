Immer mehr Länder gehen – wenn auch nur sehr kleine Schritte – aus dem Lockdown heraus in Richtung Normalität. Auch wenn der Weg bis dahin noch sehr weit ist, verstärkt sich an den Börsen mit den Lockerungsmaßnahmen auch die Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung. Und auch wenn die Corona-Krise noch längst nicht ausgestanden ist, es gilt weltweit mittlerweile zumindest nicht mehr die höchste Warnstufe. Allerdings beginnt nun eine entscheidende Phase, in der die tatsächlichen Auswirkungen eines schrittweisen Zurückführens der Maßnahmen sichtbar werden. Während sich die Regierungen damit auf unbekanntes Terrain vorwagen, hilft es doch, die Stimmung an der Börse zu verbessern.

Am Aktienmarkt gibt es drei Kisten, in die Aktien in den vergangenen Wochen verteilt wurden. Jene, die sich anpassen können, jene, die sogar profitieren und jene, die als Verlierer der aktuellen Situation angesehen werden. Die Aktien mit der größten Marktkapitalisierung – Amazon, Apple, Facebook, Alphabet und Microsoft – sind eher Gewinner der Krise oder können sich anpassen, während die Unternehmen mit der geringeren Marktkapitalisierung wie Airlines, Autohersteller und Zulieferer zu den Verlierern zählen.