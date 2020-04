Q-Zahlen am 29. April

Die anhaltende Dynamik bei der Tesla-Aktie suggeriert, dass sich das Unternehmen in einer viel besseren Position befindet, um den aktuellen wirtschaftlichen Einbruch zu überstehen als andere Autobauer. Schlussendlich werden aber die nächsten zwei Zwischenbilanzen über den weiteren Kursverlauf des Papiers bestimmen. Tesla dürfte in den kommenden Handelstagen noch vom Schwung der letzten Tage profitieren und könnte sich in den Bereich von 875,00 US-Dollar weiter hochschrauben. Nach Beendigung der fünfwelligen Impulswelle wird jedoch eine Korrekturbewegung erwartet, dieser könnte zurück in den Bereich von 545,00 US-Dollar abwärts reichen, darunter muss mit einem Test der Unterstützung um 517,50 US-Dollar gerechnet werden. Nach Abschluss der Korrektur könnten Bullen wieder zurückkehren und die Aktie mittelfristig weiter vorantreiben. Für diesen Fall können sich Anleger dann überdurchschnittlich durch ein Investment beispielsweise in das Faktor Zertifikat Long auf Tesla WKN VF5YS8 engagieren. Der ideale strategische Einstiegspunkt läge nach heutigem Erkenntnisstand bei 550,00 US-Dollar. Ein direkter Kursanstieg über die Rekordstände von 968,98 US-Dollar wird ohne eine zwischengeschaltete Pause hingegen nicht erwartet.