Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

vor drei Wochen hatte ich an dieser Stelle auf die beeindruckende und ungewöhnliche Stärke des NASDAQ 100 in dieser Krise hingewiesen. Diese Stärke hielt bislang an. Und in dieser Woche könnte sich entscheiden, ob es dabei bleibt – und ob es damit wieder Zeit für einen Neueinstieg bei Aktien ist.

US-Quartalsberichtssaison in heißer Phase

Der Grund dafür ist die Quartalsberichtssaison, die in ihre heiße Phase eingetreten ist. In dieser heißen Phase legt die Mehrzahl der Unternehmen des S&P 500 ihre Zahlen vor – und in dieser Woche befinden wir uns mittendrin, wie die folgende Grafik zeigt: