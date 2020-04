Starbucks legt den Grundstein für die Wiedereröffnung nach dem Coronavirus

In finanzieller Hinsicht geht es der Kaffeekette immer noch besser als einem Großteil des Gaststättengewerbes: vor allem den Casual-Dining-Ketten, die derzeit weder Alkohol verkaufen noch im Restaurant speisende Gäste bedienen können, was den Großteil ihres Geschäfts ausmacht. In einer Aktualisierung Anfang dieses Monats verkündete Starbucks, dass aufgrund der erheblichen Auswirkungen von COVID-19 in China und den USA ein bereinigter Gewinn je Aktie von 0,32 USD gegenüber 0,60 USD vor einem Jahr für das kürzlich abgeschlossene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020 erwartet werde. Das Unternehmen warnte auch davor, dass die Ergebnisse im dritten Quartal wahrscheinlich schlechter ausfallen würden, da diese den Großteil der Auswirkungen von Betriebsschließungen in den USA trügen.

Wenige Unternehmen sind von der Coronaviruspandemie so betroffen wie Starbucks (WKN: 884437), das zunächst gezwungen war, mehr als die Hälfte seiner Geschäfte in China, seinem zweitgrößten Markt, zu schließen, und nun die meisten seiner Standorte in den Bundesstaaten auf Lieferungen und Drive-Through-Angebote beschränkt hat.

Nichtsdestotrotz hat Starbucks einen Plan entworfen, um mit der Wiedereröffnung seiner US-Läden am 4. Mai zu beginnen.

Die große Wiedereröffnung

In einem Brief an die Mitarbeiter, der auch auf der Starbucks-Webseite veröffentlicht wurde, sagte Rossann Williams, Präsidentin von Unternehmensgeschäften in den USA und Kanada, dass das Unternehmen so viele Läden wie möglich eröffnen und dabei modifizierte Abläufe und „erstklassige Sicherheitsprotokolle“ anwenden werde. Sie sagte auch, dass für das Unternehmen weiterhin die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter Priorität habe, Gesundheits- und Regierungsbeamte bei der Eindämmung der Verbreitung des Virus unterstützen und seinen Gemeinden verantwortungsvoll dienen werde. Die Entscheidung, einzelne Geschäfte wieder zu eröffnen, werde sich an den Daten über die Bereitschaft eines Geschäfts, die Kurve des Virus und den lokalen Auflagen orientieren.

Starbucks hat bereits 95 % seiner Standorte in China wiedereröffnet, obwohl viele von ihnen mit verkürzten Öffnungszeiten und begrenzten Sitzplätzen arbeiten. Diese Erfahrung wird bei der Wiedereröffnung der Starbucks-Geschäfte in den USA hilfreich sein. Das Unternehmen wird die erste Maiwoche nutzen, um seine Mitarbeiter in den neuen Protokollen und Übergabemethoden zu schulen, zu denen unter anderem Drive-Through, Lieferung, mobile Bestell- und Bezahlmöglichkeiten sowie die Übergabe am Eingang gehören.