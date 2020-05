Wer auf dem aktuellen Niveau das Direktinvestment in die Danone-Aktie scheut, könnte sich mit Discountern und Aktienanleihen die Chance auf eine attraktive Seitwärtsrendite sichern.

Wer nach krisenfesten Geschäftsmodellen sucht, kommt an Lebensmittelproduzenten kaum vorbei: Auf dem Menü der Anleger steht damit auch der französische Danone-Konzern, Weltmarktführer bei Molkereiprodukten, Nummer 2 weltweit bei Babynahrung und abgefülltem Wasser sowie Europas Nummer 1 für medizinische Ernährung. Vom Tief bei gut 50 Euro am 16.3.20 konnte sich die Danone-Aktie (FR0000120644) bereits deutlich erholen, aktuell werden 64 Euro gezahlt. Wer sich in diesem defensiven Titel konservativ positionieren will, kann von den aktuellen Volatilitäten profitieren.

Szenario: Danone Mitte Juni über 64 Euro