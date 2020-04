Selbst wenn die Erholung nicht innerhalb weniger Wochen und Monate geschieht, bleibt die Aktienanlage langfristig die renditestärkste Anlageform.

Auf der Zinsseite gaben die Renditen für deutsche Staatsanleihen erneut nach. Lag die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zum Jahresende 2019 noch bei -0,18% p. a., fiel diese bis zum Ende des ersten Quartals 2020 auf -0,50% p. a.

Während die Preise der meisten Industrie-Rohstoffe bis zum Quartalsende rückläufig waren, stieg der Goldpreis um 5,4% an.

Aktuelles Kapitalmarktumfeld und Ausblick 2020

Die Verbreitung des Corona-Virus und dessen Auswirkung auf das private und wirtschaftliche Leben war das beherrschende Thema an den Kapitalmärkten im vergangen Quartal. Mit einer bisher nicht gekannten Geschwindigkeit fielen Aktien und Anleihenindizes rund um den Globus, nachdem viele Börsen im Februar zunächst neue Höchststände verzeichnen konnten.

Konjunktur:

Der Corona-Schock, der in China seinen Anfang nahm, sorgte in den meisten Volkswirtschaften für massive Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. In Deutschland sehen wir diese Auswirkungen in Form von geschlossenen Geschäften, die nicht für die tägliche Versorgung notwendig sind, und einer Rekordzahl von Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet haben.



Um diesem wirtschaftlichen Abschwung entgegen zu treten, wurden weltweit die größten Konjunkturpakete der Geschichte aufgelegt. Regierungen und Notenbanken versuchen mithilfe von Zinssenkungen und Kreditprogrammen den Unternehmen die notwendige Liquidität zu verschaffen, um die Krise zu überstehen. In Europa verkündete die Europäische Zentralbank, ein weiteres Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Mrd. Euro aufzulegen. Auf der anderen Seite des Atlantiks senkte die US-amerikanische Notenbank in zwei außerplanmäßigen Sitzungen den Referenzzinssatz auf 0,00%-0,25% p.a. Die in den G20 vereinten größten Industrienationen haben Hilfsprogramme in Höhe von umgerechnet fünf Billionen US-Dollar beschlossen, um ihre Volkswirtschaften zu stützen. Trotz alledem wird insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2020 ein deutlicher Rückgang der jeweiligen BIPs erwartet.