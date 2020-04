Hamburg (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Unternehmen sind imMoment noch unabsehbar. Vielfach wird eine Rezession vorhergesagt. Doch könntedie Krise auch eine Chance zum Umdenken bieten? Bedarf es womöglich einerRestrukturierung der Wirtschaft? Welche Werte in Zukunft noch wichtiger werdenund welche neue Rolle Unternehmen einnehmen könnten, erklärt Prof. Dr. HendrikMüller, Wirtschaftsethiker an der Hochschule Fresenius in Hamburg, in einerneuen Folge unseres Wissenschafts-Podcasts.Rücksicht, Solidarität, Vertrauen, Transparenz - das sind nur einige wenigeWerte, die in unserer Gesellschaft von Bedeutung sind. Werte, die während derCorona-Krise stärker in den Fokus gerückt sind. In der Wirtschaft allerdingsstehen sie eigentlich im Gegensatz zu den Wesensmerkmalen des Wettbewerbs: Soist Rücksichtnahme auf die Konkurrenz in der Regel hinderlich für denunternehmerischen Erfolg. Aufgabe der Wirtschaftsethik ist es, diese beidenWelten zusammenzubringen. "In der Krise ist deutlich geworden, dass wir ohneWerte nicht auskommen", sagt Müller. "Durch das vermehrte digitale Arbeitentreten sie nun sogar stärker zutage als zuvor. Für den flächendeckenden Einsatzvon Homeoffice bedarf es Vertrauen, Offenheit und Flexibilität. Und esfunktioniert." Diese Erkenntnisse könnten die Unternehmen verstetigen. DasInstrument des mobilen Arbeitens eigne sich beispielsweise auch bei denjährlichen Grippewellen, um einen hohen Krankenstand und damit einhergehendeKosten zu senken.

"Die Krise zwingt Firmen auch zum Umdenken hinsichtlich ihres Angebotes", so derWirtschaftsethiker. "Die Menschen verzichten derzeit auf Luxusartikel und kaufenProdukte des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Schutzmasken." DieModeindustrie habe schnell darauf reagiert: Designer entwerfen nun Masken alsmodisches Accessoire. Dies sei ein wichtiges Signal in die Branche: DieTextilindustrie müsse sich mehr nach den Bedürfnissen der Kundinnen und Kundenrichten und nicht umgekehrt. Niemand brauche zwölf Kollektionen in einem Jahr.Denn dieser schnelle Wechsel entwerte auch die Arbeit der Designer.Auch der einseitige Fokus der Wirtschaft auf stetiges Wachstum müsse laut Müllerhinterfragt werden: "Wirtschaftliches Wachstum funktioniert bislang zu stark aufKosten der Umwelt." Ökonomen und Ethiker haben bereits vor Corona alternativeDenkanstöße wie die Gleichgewichts- oder Postwachstumsökonomie entwickelt, diediesen fatalen Zusammenhang entkoppeln möchte. Ein anschauliches Beispiel seidas 2018 von der britischen Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworthpräsentierte Modell der "Donut-Ökonomie". Sie vergleicht die Welt dabei miteinem Donut: Der innere Kreis ist das gesellschaftliche Fundament, während deräußere Ring die ökologischen Beschränkungen beschreibt, die die Menschheitakzeptieren muss. Wenn Ökonomie, Ökologie und Politik sich im Teigring desDonuts treffen, werde der Planet Erde nicht zerstört und der Mensch könnefriedlich, sicher und nachhaltig darauf leben.Das ausführliche Podcast-Interview gibt es auf:http://www.hs-fresenius.de/podcasts/ oder bei iTunes und Spotify.