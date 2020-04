Ex-Citywire DACH-Chef verstärkt Artemis

James Young, Leiter der Verkaufsabteilung von Artemis, kommentierte die Einstellung wie folgt: "Als aktive Manager sind die Möglichkeiten für uns, unser Geschäft in Europa auszubauen, enorm. Stefan kommt zu uns, um unseren Vertrieb in Deutschland zu leiten, wo wir bereits bedeutende Geschäfte gewinnen. Er wird an mich berichten und seinen Sitz in München haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, um die Bedürfnisse unserer europäischen Kunden zu erfüllen."