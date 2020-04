Den letzten Höhepunkt erreichte das Wertpapier von 3M Anfang 2018 mit einem Kursstand bei 259,77 US-Dollar, anschließend wechselte der Trendverlauf in einen Abwärtstrend und drückte das Papier bis Mitte März auf 114,04 US-Dollar abwärts. Doch so schnell die Aktie zuletzt auch gefallen war, konnte sie sich rasch wieder in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) erholen. Dabei hinterließen Händler im März ein bullisches Signal in Form eines Island Gaps. Am Montag legte das Papier wieder einen ordentlichen Satz zu, überwand den 50-Tage-Durchschnitt sowie die potenzielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation aus den letzten Monaten. Damit steht streng genommen schon ein Kaufsignal ins Haus, jetzt müssen nur noch die Quartalszahlen zu den vorausgegangenen Ereignissen passen.