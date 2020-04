publity und Preos verschieben Hauptversammlungen

Der Immobilienkonzern publity wird die ordentliche Hauptversammlung 2020 statt am 6. Mai erst am 26. Mai stattfinden lassen - dann als „virtuelle Hauptversammlung” über das Internet. Dies kündigt die Gesellschaft am heutigen Dienstag an. Die neue Einladung zu der Versammlung soll am 30. April veröffentlicht werden, so publity.Auch Konzern-Tochter Preos Real Estate verschiebt die ordentliche Hauptversammlung 2020, die nun am ...