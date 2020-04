UniDevice reduziert wegen Corona-Krise die Dividende - Gewinn gesteigert

UniDevice will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,07 Euro je Aktie ausschütten. Dies kündigt die Gesellschaft aus Schönefeld am Dienstag an. „Die Reduktion von 9 Cent (vorherige Vorschlagankündigung) auf 7 Cent trägt den Corono-Pandemie-Unsicherheiten Rechnung”, so das Unternehmen.Für das erste Quartal meldet die Gesellschaft einen Umsatz von 102,69 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern habe man einen ...